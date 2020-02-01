https://static.news.ru/photo/c0bfba16-44d8-11ea-bf0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двух детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольск-на-Амуре.

По данным пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой, временная опека над мальчиками уже оформлена. Также решены вопросы с детским садом и школой, в которые будут ходить братья, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее бабушка детей, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила, что ей начали поступать угрозы от экс-зятя. Соответствующее заявление пожилая женщина подала в полицию.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.