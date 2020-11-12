Бабушка нижегородского стрелка умерла от ран

https://static.news.ru/photo/d2cb9f1c-24ee-11eb-bee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: zloi_nino/vk.com

Бабушка Даниила Монахова, устроившего стрельбу в посёлке под Нижним Новгородом, скончалась в больнице от ран. Она стала четвёртой жертвой 18-летнего стрелка.

Медицинский персонал больницы сделал всё возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью, — сообщили РИА Новости в областном Минздраве.

Уточняется, что пожилая женщина скончалась 12 ноября в 10:45. Двух человек, которые получили ранения в результате этого инцидента, уже выписали из больницы.

Как писал NEWS.ru, 19 октября медики перевели бабушку Даниила Монахова в областную клиническую больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде. Ранее женщина, в которую внук выстрелил из охотничьего ружья, находилась в Борской центральной больнице. Пациентка была успешно прооперирована, её состояние оценивали как стабильно тяжёлое. Женщину подключили к аппарату ИВЛ и провели очищение крови методом гемодиафильтрации.

12 октября Монахов устроил стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловском Борского района Нижегородской области. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.

Позже арестовали врача, выдавшего Монахову справки, на основании которых тот получил лицензию на приобретение охотничьего оружия. Он подозревается в халатности, поскольку не выявил у юноши психические расстройства.