Арестован выдавший нижегородскому стрелку медсправки врач

https://static.news.ru/photo/ff35089a-11d4-11eb-a1e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области арестовали врача, который выдал справки нижегородскому стрелку Даниилу Монахову, подозреваемому в тройном убийстве.

Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки Борскому стрелку. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, — сообщается в Telegram -канале судов общей юрисдикции региона.

Ранее стало известно, что 18-летний Даниил Монахов наблюдался у врача из-за депрессивного состояния, но, несмотря на это, получил разрешение на ношение огнестрельного оружия.

12 октября Монахов устроил стрельбу в посёлке Большеорловском. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.

Как писал NEWS.ru ранее, медики бабушку нижегородского стрелка привезли в больницу с проникающей огнестрельной травмой живота и практически полностью раздробленной рукой.