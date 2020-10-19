Бабушку нижегородского стрелка перевели в областную больницу

https://static.news.ru/photo/3065f7c6-1202-11eb-8de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики перевели бабушку Даниила Монахова в областную клиническую больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде. Ранее женщина, в которую внук выстрелил из охотничьего ружья, находилась в Борской центральной больнице.

Пожилая пациентка была успешно прооперирована. В администрации областной больницы оценивают состояние бабушки нижегородского стрелка как стабильно тяжёлое. Как передаёт пресс-служба регионального Минздрава, женщину подключили к аппарату ИВЛ, также ей проводят очищение крови методом гемодиафильтрации, передаёт ТАСС.

12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловском Нижегородской области. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.

Ранее NEWS.ru писал, что арестован врач, выдавший Монахову справки, на основании которых тот получил лицензию на приобретение охотничьего оружия. Он подозревается в халатности, поскольку не выявил у юноши психические расстройства.

В отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отделения полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, инспектору ещё в марте 2019 года стало известно о готовящемся преступлении, но уголовное дело она возбуждать отказалась.