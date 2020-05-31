Общество

Автовладельцы в Свердловской области получат номера с кодом 666

13:55, 01 июня 2020 18
Фото: ekbnomera/vk.com

МВД РФ утвердило изменения для автомобильных номеров, предусматривающие для некоторых регионов трёхзначные коды. Если ранее такие коды могли начинаться только с цифр 1 или 7, то теперь – с любой, кроме 0.

Так, владельцам автомобилей в Алтайском крае будут выдаваться номера с кодом 222, в Омской области – 555, в Свердловской – 666, сообщает ТАСС.

Нововведение предназначено для расширения количества возможных комбинаций автомобильных номеров.

Как ранее писал NEWS.ru, проект МВД, согласно которому Свердловская  область получит автокод 666, возмутил Екатеринбургскую епархию. Дело в том,  что в христианстве 666 считается «числом зверя», его часто используют как элемент сатанинской атрибутики.

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