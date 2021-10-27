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Автовладельцам назвали опции, без которых можно обойтись

03:07, 28 октября 2021
Автовладельцам назвали опции, без которых можно обойтись Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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На фоне кризиса на автомобильном рынке продавцы стремятся реализовать имеющийся товар как можно дороже за счёт дополнительных опций, которые чаще всего редко используются владельцами машин и не являются серьёзной необходимостью. Об излишествах, не имеющих серьёзного значения для эксплуатации авто, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Так, по словам Рязанова, абсолютно лишними являются опции, установленные в премиальных седанах Mercedes-Benz, кроссоверах Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, поскольку они используются только в спортивных авто. К ним же можно отнести атмосферную подсветку салона, системы считывания дорожных знаков и контроля рядности, которые чаще всего работают некорректно.

Немного пользы видит Рязанов и в омывателях фар, которые в большинстве случаев плохо справляются со своей задачей, а также в автопарковщике, который не нужен опытным водителям.

Ранее эксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля.

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