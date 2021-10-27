Автовладельцам назвали опции, без которых можно обойтись

На фоне кризиса на автомобильном рынке продавцы стремятся реализовать имеющийся товар как можно дороже за счёт дополнительных опций, которые чаще всего редко используются владельцами машин и не являются серьёзной необходимостью. Об излишествах, не имеющих серьёзного значения для эксплуатации авто, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Так, по словам Рязанова, абсолютно лишними являются опции, установленные в премиальных седанах Mercedes-Benz, кроссоверах Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, поскольку они используются только в спортивных авто. К ним же можно отнести атмосферную подсветку салона, системы считывания дорожных знаков и контроля рядности, которые чаще всего работают некорректно.

Немного пользы видит Рязанов и в омывателях фар, которые в большинстве случаев плохо справляются со своей задачей, а также в автопарковщике, который не нужен опытным водителям.

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