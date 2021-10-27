Автовладельцам назвали опции, без которых можно обойтись

На фоне кризиса на автомобильном рынке продавцы стремятся реализовать имеющийся товар как можно дороже за счёт дополнительных опций, которые чаще всего редко используются владельцами машин и не являются серьёзной необходимостью. Об излишествах, не имеющих серьёзного значения для эксплуатации авто, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Так, по словам Рязанова, абсолютно лишними
Немного пользы видит Рязанов и в омывателях фар, которые в большинстве случаев плохо справляются со своей задачей, а также в автопарковщике, который не нужен опытным водителям.
Ранее эксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля.