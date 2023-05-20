Автовладельца могут оштрафовать за цитирование Пригожина Baza: москвича обвинили в дискредитации ВС РФ из-за цитирования Пригожина

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Евгений Пригожин

В Москве 22 мая пройдет заседание суда по делу против местного автомобилиста, на которого составили протокол по статье КоАП о дискредитации ВС РФ из-за цитаты бизнесмена Евгения Пригожина на заднем стекле машины, передает Telegram-канал Baza. 51-летнего мужчину по имени Алексей остановил патруль ГИБДД, заметив надпись «Шойгу, [собака], где снаряды?»

Упомянутую фразу бизнесмен Пригожин использовал в обращении в министру обороны Сергею Шойгу и главе Генштаба Валерию Герасимову. В видеообращениях Пригожин сетовал на снарядный голод у ЧВК «Вагнер». В Министерстве обороны эти обращения никак не комментировали, а в Кремле заявляли, что не видели этих обращений.

Москвичу же грозит штраф до 50 тысяч рублей за цитирование высказываний бизнесмена. За повторное нарушение этой административной статьи мужчине может грозить уголовное наказание.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его насторожили публичные высказывания артиста о спецоперации и призывы выходить на митинги.