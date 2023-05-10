В Кремле ответили на вопрос про открытое письмо Евгения Пригожина Песков: в Кремле не видели вчерашнее открытое письмо Евгения Пригожина

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

В Кремле не видели открытое письмо бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, накануне, 9 мая, власти были заняты приемом гостей и проведением мероприятий в честь Дня Победы.

Не видели, ничего не могу сказать. Вчера вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, мероприятий, — сказал Песков.

Днем ранее пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram опубликовала заявление Пригожина где он заявил, что получил боевое распоряжение, в котором было сказано, что если он с бойцами ЧВК «Вагнер» уйдет с нынешних позиций, это будет расцениваться как измена Родине. В ответ на это он заявил, что если ЧВК не получит обещанные боеприпасы, «музыканты» уйдут из Артемовска, и тогда ВСУ придут в Ростов.

Кроме того, по словам бизнесмена, ЧВК получила от Минобороны лишь 10% от необходимого количества боеприпасов. Он подчеркнул, что если до 10:40 9 мая снаряды не поступят в распоряжение ЧВК «Вагнер», в Сети будет опубликовано видео с «полным объяснением ситуации с боеприпасами».