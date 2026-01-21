Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:41

Авторы «ВКонтакте» смогут зарабатывать на рекламе через личные профили

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

У авторов «ВКонтакте» появится возможность зарабатывать на рекламе через личные профили с помощью создания шопсов. Делая публикации с товарами, они будут получать процент с каждой продажи по реферальной ссылке.

Мы последовательно развиваем инструменты роста и монетизации авторов, расширяя возможности как сообществ, так и личных страниц, чтобы каждый мог выбрать удобный для себя формат. Возможность рекомендовать товары в профилях дает креаторам упрощенный вход в монетизацию, друзьям и подписчикам — полезные советы и рекомендации от знакомых людей, продавцам товаров — дополнительные продажи, — рассказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Для публикации у автора должен быть открытый профиль, не менее 1000 подписчиков или друзей и регулярная публикация контента. Подключиться к программе можно через VK AdBlogger. Выбирать товары для рекламы можно будет из каталога.

Ранее сообщалось, что спрос на рекламу у авторов в соцсети «ВКонтакте» вырос по итогам 2025 года — рекламодатели разместили более миллиона публикаций. Наиболее популярными у рекламодателей оказались сообщества на тему юмора, кулинарии, кино и городских мероприятий — там разместили до трети всех объявлений.

ВКонтакте
реклама
авторы
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.