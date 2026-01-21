Авторы «ВКонтакте» смогут зарабатывать на рекламе через личные профили

У авторов «ВКонтакте» появится возможность зарабатывать на рекламе через личные профили с помощью создания шопсов. Делая публикации с товарами, они будут получать процент с каждой продажи по реферальной ссылке.

Мы последовательно развиваем инструменты роста и монетизации авторов, расширяя возможности как сообществ, так и личных страниц, чтобы каждый мог выбрать удобный для себя формат. Возможность рекомендовать товары в профилях дает креаторам упрощенный вход в монетизацию, друзьям и подписчикам — полезные советы и рекомендации от знакомых людей, продавцам товаров — дополнительные продажи, — рассказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Для публикации у автора должен быть открытый профиль, не менее 1000 подписчиков или друзей и регулярная публикация контента. Подключиться к программе можно через VK AdBlogger. Выбирать товары для рекламы можно будет из каталога.

Ранее сообщалось, что спрос на рекламу у авторов в соцсети «ВКонтакте» вырос по итогам 2025 года — рекламодатели разместили более миллиона публикаций. Наиболее популярными у рекламодателей оказались сообщества на тему юмора, кулинарии, кино и городских мероприятий — там разместили до трети всех объявлений.