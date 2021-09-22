Автор жалобы на «Медузу» потребует признать иноагентами ещё четыре СМИ

Александр Ионов, после жалобы которого российские власти признали иноагентом «Медузу» и «Важные истории», готовит обращения для признания иностранным агентом ещё четырёх СМИ. Об этом он рассказал «Коммерсанту», отказавшись называть издания, которые «находятся в разработке.

Он пояснил , что сейчас собирает документы для жалоб. Называть СМИ он отказался, так как достаточного количества фактуры не собрано, люди могут «возбудиться», а в результате информации не хватит.

Также Ионов рассказал, что попросил включить в список иноагентов не только The Bell, но и лично основательницу издания Елизавету Осетинскую, а также журналистку «Медузы» Лилию Яппарову, которая написала текст о системе признания иноагентами СМИ в России. При этом он заявил, что не имел конфликтов с этими журналистами и многих «считает талантливыми».

Если кому-то не нравится, что их включили в список иностранных агентов, я с удовольствием готов с этими людьми встретиться в рамках закрытой или открытой дискуссии. У них есть куча возможностей доказать, что у них нет никакого иностранного финансирования, тем более государственного финансирования США, — сказал он.

Ионов заявил, что предлагал признанным иноагентами журналистам помощь в снятии этого статуса, но никто к нему не обратился. По его словам, у него нет задачи «найти больше людей и навесить на них ярлыки», его интересуют только журналисты-расследователи, которые «пересекались с США».

Александр Ионов — основатель «Антиглобалистского движения» и сторонник «Антимайдана». После его жалоб Минюст включил в реестр иноагентов издания «Медуза» и «Важные истории».