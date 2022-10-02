Автомобилистов предупредили о штрафах, которые нельзя игнорировать Юрист Уткин: россияне могут получать письма об автомобильных штрафах от мошенников

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Штрафы без подтверждающего фото или с фото без нарушения российским автолюбителям могут рассылать мошенники. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал юрист Павел Уткин. По его словам, вычислить мошенников в подобной ситуации достаточно просто — реквизиты счета на оплату здесь будут значительно отличаться от стандартного.

Также Уткин предложил, в случае поступления информации о штрафе без подтверждающего фото, подождать некоторое время, поскольку изображение могли не сразу подгрузить в базу данных. Водителю на оплату штрафа традиционно отводится 20 дней с момента получения извещения.

Если фото придет, и на нем будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно, независимо от того, что это за нарушение — непристегнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или еще что-либо. Если же нарушения на фото нет — можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же «Госуслуги», — объяснил юрист.

В случае, если штраф пришел по ошибке камеры и нарушение допустило соседнее транспортное средство, это взыскание также следует обжаловать через заявление в ГИБДД или на сайте «Госуслуги», посоветовал Уткин.

Ранее стало известно, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Автоматические комплексы должны зафиксировать автомобиль в районе пункта техобслуживания (ТО), в противном случае речь может идти о фиктивной документации и аннулировании диагностической карты. Как сообщили в МВД, с начала года аннулировано более 25 тысяч карт.