Автоэксперты назвали пять наиболее подверженных ржавчине машин

https://static.news.ru/photo/c271fd3a-5ddf-11eb-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антикоррозийная защита некоторых автомобилей заметно проигрывает другим моделям. Автоэксперты назвали пятёрку машин, которые могут очень быстро заржаветь.

В пятёрку вошла Lada Granta первого поколения, относительно второго поколения экспертам пока не хватает информации. Самые слабые места модели — непрокрашенные части под капотом и со стороны днища, которые могут начать ржаветь уже через два-три года эксплуатации. Впрочем, некоторым владельцам Granta везёт, и машина выглядит как новая, проехав 100 000 километров, пишет «За рулём».

Также не могут похвастаться антикоррозийной защитой некоторые Renault Logan и Sandero, при этом седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек. Эксперты отмечают, что ржавчина может появиться уже через два года, а может не появиться и через пять лет.

Из кроссоверов в антирейтинг попала Skoda Yeti, претензии к которой у некоторых владельцев появлялись даже в гарантийный период. У Mazda 6 проблемы могут появиться после 2–3 лет езды по засыпанным реагентами дорогам, а серьёзные повреждения можно ждать через 6–7 лет.

На вершине списка УАЗ «Патриот».

Ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года, — говорится в материале.

Как писал NEWS.ru, в ГУ МЧС по Еврейской автономной области рассказали, что в зимний период следует регулярно проводить технический осмотр машины, не курить в салоне и иметь огнетушитель, чтобы не допустить возгорания автомобиля. Пожар в транспортном средстве может произойти из-за неисправного оборудования, а также различных механизмов и узлов.