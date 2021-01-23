Автоэксперты назвали пять наиболее подверженных ржавчине машин

Антикоррозийная защита некоторых автомобилей заметно проигрывает другим моделям. Автоэксперты назвали пятёрку машин, которые могут очень быстро заржаветь.
В пятёрку вошла Lada Granta первого поколения, относительно второго поколения экспертам пока не хватает информации. Самые слабые места модели — непрокрашенные части под капотом и со стороны днища, которые могут начать ржаветь уже через два-три года эксплуатации. Впрочем, некоторым владельцам Granta везёт, и машина выглядит как новая, проехав 100 000 километров,
Также не могут похвастаться антикоррозийной защитой некоторые Renault Logan и Sandero, при этом седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек. Эксперты отмечают, что ржавчина может появиться уже через два года, а может не появиться и через пять лет.
Из кроссоверов в антирейтинг попала Skoda Yeti, претензии к которой у некоторых владельцев появлялись даже в гарантийный период. У Mazda 6 проблемы могут появиться после 2–3 лет езды по засыпанным реагентами дорогам, а серьёзные повреждения можно ждать через 6–7 лет.
На вершине списка УАЗ «Патриот».
Ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года, — говорится в материале.
Как писал NEWS.ru, в ГУ МЧС по Еврейской автономной области рассказали, что в зимний период следует регулярно проводить технический осмотр машины, не курить в салоне и иметь огнетушитель, чтобы не допустить возгорания автомобиля. Пожар в транспортном средстве может произойти из-за неисправного оборудования, а также различных механизмов и узлов.