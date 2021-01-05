В МЧС рассказали, как не допустить пожара в автомобиле зимой

https://static.news.ru/photo/44cf5926-50d4-11eb-b784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В зимний период следует регулярно проводить технический осмотр машины, не курить в салоне и иметь огнетушитель, чтобы не допустить возгорания автомобиля, заявили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

Пожар в транспортном средстве может произойти из-за неисправного оборудования, а также различных механизмов и узлов. Курение, неправильная перевозка опасных грузов, последствия ДТП, а также высокая температура некоторых узлов и деталей может привести к пожару.

Автолюбители должны регулярно проводить технический осмотр автомобиля у специалистов, чтобы они могли устранить неисправности, которые могут вызвать возгорание.

Установкой дополнительного оборудования (магнитола, сигнализация, предпусковой подогреватель и другие) также нужно заниматься в специализированных центрах, — говорится в сообщении.

В автомобиле должен быть исправный огнетушитель объёмом не менее двух литров. Водитель должен иметь к нему доступ при первой необходимости. Лучше всего держать его в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Если же убрать огнетушитель в багажник, то в экстренной ситуации доступ к нему может быть затруднён.

Важно не допускать просрочки сроков использования огнетушителя, то есть вовремя перезаряжать, так как он может подвести в самый нужный момент, — посоветовали в ведомстве.

Признаки пожара в автомобиле можно распознать практически сразу. Возгоранию предшествуют запах горелой резины, бензина, плавящейся проводки и появление дыма из-под капота.

Как писал NEWS.ru, ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто дал советы по правильной подготовке машины к зиме. По его словам, водителям стоит оценить состояние дворников и при необходимости поменять их, также нужно в обязательном порядке заменить стеклоомыватель, антифриз и тормозную жидкость. Самым главным, конечно, является своевременная смена резины на зимнюю. Это нужно делать после того, как температура снизится до плюс пяти градусов.