Автоэксперт рассказал, почему нужно отказаться от услуг автошкол Автоэксперт Балабас: система автошкол в России скомпрометирована

Система автошкол в России скомпрометирована, а услуги подобных организаций переоценены, заявил MIR24.TV, автоэксперт Евгений Балабас. Таким образом он прокомментировал инициативу Национального автомобильного союза разрешить получение прав без обязательного обучения в автошколе.

Система автошкол, скажем так, во многом скомпрометирована, а их услуги переоценены. <…> Краем уха слышал информацию о том, что в провинции автошколы могут заниматься, в сущности, натуральным вымогательством: студенты заваливают экзамен, потом приходят на переэкзаменовку, где им намекают, вы сами понимаете [на что], — заявил он.

Ранее правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей. Отмечается, что стоимость получения водительских прав нового поколения вырастет вдвое — до шести тысяч рублей.