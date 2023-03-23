Автоэксперт рассказал, какую машину нельзя покупать начинающим водителям Автоэксперт Хайцэер: спорткар — автомобиль не для начинающего водителя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Начинающим водителям не следует выбирать в качестве первого авто как чересчур мощные, так и слабосильные машины, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер. По его словам, из-за недостатка опыта начинающий автомобилист будет испытывать трудности при их вождении.

Бесспорно, спорткар не может быть первой машиной. Начинающий водитель не справится с возможностями такого автомобиля. Надо иметь голову на плечах, опыт. Для молодого водителя это не есть хорошо, как и слабосильные машины тоже не подходят, так как человека может не хватить на маневр, — сказал эксперт.

Он также отметил, что при выборе автомобиля важно учитывать свои ощущения от него.

Вы сели в автомобиль, вы его почувствовали, вы осязаете каждую конечную точку слева-справа-спереди-сзади, тогда этот автомобиль ваш. Вы его понимаете, вы его чувствуете, вы на нем ездите, — пояснил Хайцеэр.

Ранее автоэксперт назвал самый главный навык, которым, по его мнению, должен овладеть начинающий водитель. Хайцеэр пояснил, что речь идет о контролируемом маневре, которому можно научиться в школе активного вождения. Это умение позволит водителю оперативно реагировать на внезапные препятствия на дороге и тем самым избегать ДТП.