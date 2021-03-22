Автоэксперт предрёк новые изменения в экзаменах на водительские права

https://static.news.ru/photo/78c181a4-8b09-11eb-b71c-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госавтоинспекция в обозримом будущем может снять с себя функции приёма теоретической части экзамена на водительские права. Такое мнение высказал координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.
Отвечать на вопросы экзаменационных билетов будущие водители будут в стенах автошколы, где проходили обучение, уточнил автоэксперт.
Госавтоинспекция будет принимать, я так предполагаю, экзамен только в городских условиях, и всё остальное уйдёт в сторону автошкол, — цитирует Шкуматова URA.RU.
Кроме того, он предложил и вовсе сократить теоретическую часть экзамена, а высвободившееся время отдать отработке практических навыков.
Автоэксперт пояснил, что в своём прогнозе основывается на последних изменениях в правилах сдачи экзамена на водительские права. С 1 апреля, как писал NEWS.ru, начинающие автомобилисты не будут отдельно сдавать «площадку», водительские навыки станут проверять на дорогах города.