Автоэксперт перечислил спорные моменты в новых ПДД

https://static.news.ru/photo/9cc5fad2-a457-11eb-a994-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В списке нововведений в правила дорожного движения есть весьма разумные предложения. Вместе с тем присутствуют и спорные моменты, приводит сайт телеканала «360» мнение координатора движения «Общество синих ведёрок» Петра Шкуматова.

По его словам, правильным будет уделить внимание состоянию, например, автомобильных шин, контроль за которыми очень важен. В то же время не имеет смысла сосредотачиваться на видеорегистраторах, которые хотят разрешить устанавливать только за зеркалом заднего вида либо позволить использовать зеркала-гибриды. Автоэксперт уверен , что такое нововведение не понравится автовладельцам, которые не захотят нести дополнительные траты.

Законопроект надо менять, надо упрощать. Сосредотачиваться на шинах, на дисках. На параметрах, которые очень важны для безопасности дорожного движения, — подчеркнул Шкуматов.

Ранее стало известно, что ГИБДД намерена расширить список технических неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Уже с 2022 года россиян могут начать штрафовать за использование шипованных покрышек летом, защитной плёнки на стёклах фар и за повреждённый бампер.

В перечень нарушений также войдут отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера.

За эти или другие нарушения владельцу машины может грозить штраф от 500 рублей либо лишение прав.