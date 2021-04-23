Автоэксперт перечислил спорные моменты в новых ПДД

В списке нововведений в правила дорожного движения есть весьма разумные предложения. Вместе с тем присутствуют и спорные моменты, приводит сайт телеканала «360» мнение координатора движения «Общество синих ведёрок» Петра Шкуматова.
По его словам, правильным будет уделить внимание состоянию, например, автомобильных шин, контроль за которыми очень важен. В то же время не имеет смысла сосредотачиваться на видеорегистраторах, которые хотят разрешить устанавливать только за зеркалом заднего вида либо позволить использовать зеркала-гибриды. Автоэксперт
Законопроект надо менять, надо упрощать. Сосредотачиваться на шинах, на дисках. На параметрах, которые очень важны для безопасности дорожного движения, — подчеркнул Шкуматов.
Ранее стало известно, что ГИБДД намерена расширить список технических неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Уже с 2022 года россиян могут начать штрафовать за использование шипованных покрышек летом, защитной плёнки на стёклах фар и за повреждённый бампер.
В перечень нарушений также войдут отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера.
За эти или другие нарушения владельцу машины может грозить штраф от 500 рублей либо лишение прав.