https://static.news.ru/photo/f34feb14-6476-11ea-8905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Изменение расчёта стоимости ОСАГО, исходя из личностных характеристик водителей, является большим шагом к новой реформе в сфере страхования, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

От общего числа нарушений в течение года будет зависеть личный коэффициент водителя, согласно которому он будет платить либо больше, либо меньше, — отметил он.

По его словам, это касается нарушений, несущих опасность для других участников дорожного движения, в том числе выезд на встречную полосу, превышение скорости и проезд на красный цвет. Эксперт подчеркнул, что неоплаченная парковка к таковым не относится.

Также Моржаретто считает, что законопроект не будет учитывать нарушения, которые были зафиксированы дорожными камерами, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что российский парламент одобрил в первом чтении проект закона о реформе ОСАГО. Документ предусматривает индивидуальный порядок определения тарифов. Инициатива призвана обеспечить справедливую плату за использование полиса.