Автоэксперт оценил эффективность автоодеяла Автоэксперт Баканов рассказал, что автоодеяло не нужно водителям из европейской части России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоодеяло, которое водители используют в сильные морозы, чтобы облегчить прогрев машины, совершенно не нужно автовладельцам из европейской части России, рассказал автоэксперт Петр Баканов в комментарии для «Слово и Дело». Он уточнил, что у большинства автомобилей двигатель может запуститься при температуре до −35 градусов, а такой мороз в средней полосе случается редко. Однако если вдруг морозы опустятся к отметке −40 градусов, автоодеяло действительно могло бы спасти положение.

Система может не справляться, двигатель может перемерзать. В результате этого обычно перемерзает сапун — так называемый клапан вентиляции картера. В результате этого повышенное давление в картере приводит к выливанию масла на дорогу и масляному голоданию. В этом случае нужно верхнюю часть моторного отсека накрыть автоодеялом, огнеупорным и прочным, это делается по верхнему контуру, — объяснил Баканов.

Автоэксперт добавил, что автоодеяла могут помочь завести машину с дизельным двигателем, так как они намного быстрее остывают при отсутствии нагрузки. Специалист предупредил — автоодеяло не должно закрывать интеркулер, если в дизельном авто стоит турбина. При этом бензиновые моторы с такими проблемами не сталкиваются и проблем с самоотоплением у них не возникает, заключил Баканов.

Автоэксперт Ян Хайцеэр ранее рассказал, что перед началом зимнего сезона, когда выпадает первый снег, необходимо «прочувствовать» автомобиль и на свободной площадке понажимать на тормоз, добавить газа, чтобы вспомнить, как машина поведет себя в соответствующих погодных условиях. Он напомнил о необходимости следить за метеопрогнозами и вовремя менять резину, поскольку зима может наступить внезапно.