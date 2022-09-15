Автоэксперт объяснил, стоит ли торопиться с покупкой машины Автоэксперт Славнов: сейчас не стоит торопиться с покупкой автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили в автосалоне Geely в Москве

Сейчас не стоит торопиться с покупкой автомобиля, так как рынок еще не выровнялся и цены не стабилизировались, рассказал Lenta.ru автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, цены начнут падать, когда опустошенный уходом западных компаний рынок займут китайские автомобили.

Стоит немножко подождать, и можно будет приобретать машины. Сейчас я бы, конечно, приобретать ее ни в коем случае не стал — рынок лихорадит, я бы выждал, наверное, годик и потом уже рассматривал что-то на замену, — рассказал эксперт.

По его словам, цены на автомобили за последние месяцы выросли. Уход европейских брендов вызвал нехватку запчастей и другой продукции на российском рынке, что повысило спрос и, соответственно, цены. Но ситуация изменится, на их место сейчас придут китайские бренды. По словам специалиста, как только китайские авто заполонят рынок, стоимость начнет падать, так как товара будет в избытке.

Автоэксперт Виталий Архиреев ранее рассказал, что покупку зимней резины в этом году стоит перенести на более ранний срок. Это, по его словам, стоит сделать потому, что в этом году на рынке создаются риски из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике. Эксперт считает, что санкции могут повлиять на предложение зимней резины, поэтому с ее покупкой стоит поторопиться.