Автоэксперт посоветовал поторопиться с покупкой зимней резины Автоэксперт Архиреев: зимнюю резину стоит купить раньше из-за связанных с санкциями рисков

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Покупку зимней резины в этом году стоит перенести на более ранний срок, рассказал в беседе с изданием «Слово и Дело» автоэксперт Виталий Архиреев. Это, по его словам, стоит сделать потому, что в этом году на рынке создаются риски из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике. Эксперт считает, что санкции могут повлиять на предложение зимней резины, поэтому с ее покупкой стоит поторопиться.

Неизвестно, какие еще санкции приготовил для нас Запад и как это повлияет на рынок резины. Поэтому беспокоиться стоит заранее. Старая русская поговорка про сани летом, к счастью, актуальности не потеряла, — посоветовал специалист.

По словам Архиреева, больший риск столкнуться с дефицитом или резким ростом цен на зимнюю резину ближе к наступлению холодов имеют обладатели машин премиум-сегмента. Эксперт напомнил, что некоторые марки автомобилей обладают собственной линейкой дисков и шин, которые нельзя заменить ничем другим.

Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее заявил, что среднестатистический российский автомобилист может попросту не купить полис ОСАГО, если страховая компания взвинтит на него цену. При этом, по его мнению, стоимость полиса из-за повышения тарифов ОСАГО на 26% для большинства автовладельцев не вырастет или вырастет совсем незначительно, поскольку многие из них — порядка 90% — имеют право на скидку по системе «бонус-малус». Согласно ей, расчёт стоимости полиса ОСАГО производится с учетом страховой истории страхователя.