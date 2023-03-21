Автоэксперт объяснил необходимость «карать» за скручивание пробега Автоэксперт Хайцеэр: скручивание пробега автомобиля — это мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказывать продавцов автомобилей за скручивание пробега нужно, поскольку они обманывают покупателей, однако специальная статья для этого не нужна, заявил в беседе с NEWS вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр. Таким образом он прокомментировал идею ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) штрафовать продавцов машин за скручивание пробега на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Карать за это — правильно. Это мошенничество. С другой стороны, на то есть ст. 159 УК РФ — «Мошенничество», можно и по ней к ответственности привлечь, — сказал эксперт.

Он отметил, что многим машинам при продаже снижают пробег. Это лишь один из способов, к которым прибегают недобросовестные продавцы автомобилей.

Но прямо сказать, что скручивание является проблемой, нельзя. Проблема — состояние автомобиля, наличие неисправностей. Машина не развалится, просто человека вводят в заблуждение, он платит одни деньги, а получает другую машину, у него нет объективной информации, а потом вылезают «сюрпризы», — пояснил Хайцеэр.

Он добавил, что выявить снижение пробега может независимый автосервис или салон, а также фирма, занимающаяся подбором подержанных машин. Кроме того, следует быть внимательным и самому покупателю, ему следует насторожиться, если автомобиль продается слишком дешево.

Ранее автокриминалист Максим Шелков рассказал, что на некоторых автомобилях пробег скручивается при снятии приборной панели. Следы ее демонтажа могут указывать, что в показания вносились изменения. Он также отметил, что проверить реальность показаний на одометре можно исходя из среднестатистического пробега в конкретном городе и возраста машины.