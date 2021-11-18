Автоэксперт объяснил необходимость цифровой копии улиц Москвы от ЦОДД

Цифровая копия улиц Москвы упростит сбор данных о дорогах столицы, эти данные с высокой точностью опишут ситуацию на городских автомагистралях, рассказал «Радио 1» автоэксперт Игорь Моржаретто. Оцифровкой территории займутся беспилотники, что, по его словам, позволит создать близкую к истине модель города.

Действительно, чтобы беспилотнику набить информацию в «мозги», ему требуется проехать по одному маршруту тысячу раз в разных ситуациях, отрабатывая разные действия. Наверное, это проще, чем гонять реальный автомобиль годами, если можно взять и сделать цифровую модель города и испытывать цифровой беспилотный автомобиль. Информацию он получает примерно такую же, — объяснил автоэксперт.

Он добавил, что с помощью цифровых технологий можно проводить и некоторые краш-тесты, так как такой формат не уступает привычному разрушению настоящих машин.

Ранее сообщалось, что в России появятся запретные зоны для автомобилей-беспилотников. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сформировал рабочую группу, которая займётся вопросом их создания. ФСБ предложила запретить поездки беспилотникам рядом с Кремлём, ГУМом и ЦУМом.

Заместитель руководителя ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин предположил, что причиной таких нововведений стала обычная техника безопасности, так как беспилотные автомобили могут создавать угрозу жизни населению, особенно на ранних стадиях запуска.