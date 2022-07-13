Автоэксперт дал советы, как наиболее выгодно продать свою машину Автоэксперт Славнов: перед продажей машины надо закрыть кредит на нее и оплатить штрафы

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При продаже автомобиля важно учесть юридические тонкости: оплатить штрафы, снять арест и закрыть кредит, так как машину с «нагрузкой» вряд ли кто-то купит, считает автоэксперт Дмитрий Славнов. В беседе с «ФедералПресс» он подчеркнул: если этого не сделать, то даже идеальное транспортное средство покупатель не сможет поставить на учет.

Если на машину наложен арест, запрет, кредит, то такую машину, как правило, никто не купит, даже если она будет современная и идеальная. Дело в том, что покупатель не сможет ее поставить на учет. Нужно снять все запреты, оплатить штрафы, чтобы продать юридически чистую машину, — посоветовал Славнов.

Он также посоветовал не менять используемые в работе автомобиля жидкости перед продажей, так как перекупщики часто меняют некоторые детали машины, красят диски и закрашивают ржавчину. Более того, покупатель машины сам заменит масло, так как человек начнет отсчет пользования автомобилем «от себя», считает Славнов.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России сейчас установились запредельные цены на иномарки, что обусловлено их дефицитом после ухода западных компаний с российского рынка. Он считает, что в ближайшее время дилерам не поступят новые автомобили, поэтому цены вряд ли снизятся.