https://static.news.ru/photo/65ea7ea6-baa3-11e9-b45e-fa163e074e61_660.jpg Малькольм Эллиот Фото: Malcolm T. Elliott/facebook.com

Радио- и телеведущий из Австралии Малькольм Ти Эллиот оставил в своём Facebook сообщение о помощи и вскоре скончался в возрасте 72 лет.

Полиция не раскрывает деталей произошедшего, пишет Daily Mail .

Незадолго перед смертью Эллиот написал в соцсети, что ему негде жить.

Кто-нибудь может помочь? Я один и без крыши над головой в Лисморе. Мне нужен дом или временное жильё на три месяца. Я стал жертвой ложного обвинения и отчаялся. Вот о чём я сейчас думаю, — обратился журналист к подписчикам.

Один из пользователей написал в комментариях, что сожалеет об отсутствии возможности оказать помощь. Эллиот ответил ему: «Просто не приноси цветы».

Когда стало известно о его смерти, многие предположили, что радиоведущий мог покончить с собой. Один из пользователей, который представился его зятем, заверил всех в обратном.

Подписчики журналиста отметили, что Эллиот совершил революцию в утренних эфирах на австралийском радио, добавив в них сатиры и юмора.

Известно, что у Эллиота долгие годы были проблемы со здоровьем. Он перенёс пять коронарных шунтирований и с 2015 года жил с кардиостимулятором.

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