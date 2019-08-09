https://static.news.ru/photo/2feb67ea-baa1-11e9-b6a6-fa163e074e61_660.jpgЮрий ШевчукФото: Anton Belitsky/Global Look Press
Мать рок-музыканта Юрия Шевчука — Фания Гареева-Шевчук умерла в возрасте 94 лет.
Юрий уже прибыл в Уфу, чтобы проститься с мамой, — сообщает ГТРК «Башкортостан».
Похороны пройдут в ближайшее время на Южном кладбище.
Как писал News.ru, вдова актёра Анатолия Кузнецова и дочь знаменитого лётчика Анатолия Ляпидевского Александра Ляпидевская умерла в возрасте 87 лет. Она скончалась на своей даче в Одинцовском районе Подмосковья.