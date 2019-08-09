Юрий Шевчук Юрий Шевчук Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Мать рок-музыканта Юрия Шевчука — Фания Гареева-Шевчук умерла в возрасте 94 лет.

Юрий уже прибыл в Уфу, чтобы проститься с мамой, — сообщает ГТРК «Башкортостан».

Похороны пройдут в ближайшее время на Южном кладбище.

Как писал News.ru, вдова актёра Анатолия Кузнецова и дочь знаменитого лётчика Анатолия Ляпидевского Александра Ляпидевская умерла в возрасте 87 лет. Она скончалась на своей даче в Одинцовском районе Подмосковья.

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