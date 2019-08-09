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Популярный блогер Лена Миро заявила, что светский бомонд скорбит по фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер, которая скоропостижно скончалась в Италии, только из-за бесплатной одежды.

По словам блогера, Вербер часто дарила дорогие вещи певцу Николаю Баскову, именно поэтому он посвятил умершей два поста в Instagram. При этом она отметила, что у фэшн-директора ЦУМа был отвратительный...