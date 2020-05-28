Авиаваучеры будут действительны в течение трёх лет

https://static.news.ru/photo/cb6e55cc-a0fd-11ea-9076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс РФ разработал проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты на рейсы, отменённые из-за пандемии коронавируса. Особый порядок возврата платы будет распространяться только на договоры воздушных перевозок, заключённые до 1 мая 2020 года.

Проектом предлагается установить правовые основания для использования пассажирами оплаченной провозной платы для оплаты будущих услуг перевозчика, в том числе билетов по другим маршрутам, в течение трёх лет с даты отмены рейса, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что по истечении трёх лет, в случае невостребованности ваучера, деньги будут возвращены пассажиру. Также в проекте предусмотрено право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия договора воздушной перевозки в части даты, времени и маршрута.

Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития и Минспорт поддержали идею заменить возврат денег болельщикам за билеты на соревнования, которые были отменены из-за коронавируса, раздачей ваучеров. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов считает, что организаторы несостоявшихся соревнований не имеют возможности вернуть деньги за билеты. Возврат денег может привести к банкротству спортивных предприятий. Ваучеры, уже применяемые в туристической области, предлагается сделать действительными в течение почти двух лет. Они должны устроить все заинтересованные стороны, считает Фаррахов.