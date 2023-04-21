Авиакомпания Saudia намерена начать регулярные рейсы в Москву «Ведомости»: авиакомпания Saudia планирует начать регулярные рейсы в Москву в 2023 году

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По его данным, первые рейсы намечены на начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии.

Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia (прежнее название — Saudi Arabian Airlines) в конце 2023 года намерен открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. <...> На первом этапе авиакомпания будет выполнять два-три рейса в неделю, — отмечается в публикации.

Собеседник издания предположил, что формальные процедуры могут затянуться на полгода, поскольку в Саудовской Аравии не торопятся. Между тем процесс запуска авиасообщения можно завершить за месяц, считает он.

В Москве переговоры уже ведутся с «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», добавил собеседник издания. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией отсутствует.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Россия прорабатывает открытие авиасообщения с Саудовской Аравией, Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Южной Кореей. Он добавил, что российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку - в Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис.