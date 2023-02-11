Авиация НАТО кружила над местом будущих подрывов «Северных потоков» РИА Новости: самолеты НАТО кружили над местами будущих подрывов «Северных потоков»

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Самолет P-8 Poseidon

Самолеты военно-морских сил (ВМС) США и ФРГ в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих подрывов «Северных потоков». Об этом говорят данные веб-сервиса Flightradar24, отслеживающего положение воздушных судов в режиме онлайн, сообщает РИА Новости.

Анализ, проведенный агентством, показал, что регулярные полеты над местами будущих взрывов совершали с 8 по 16 июня военные самолеты ФРГ и США P-3 Orion и P-8 Poseidon.

Самолеты часто снижались до малых высот, почти в каждом полете выключали транспондеры, чтобы их нельзя было отследить.

В частности, 8 июня серию кругов к северо-востоку от Борнхольма сделал Poseidon, его сменил немецкий самолет-разведчик. В период с 11 по 15 июня американские самолеты кружили именно над местами будущих диверсий каждый день, на низкой высоте они много раз разворачивались и совершали петли. 16 июня для полетов в этом районе вылетал P-3 Orion.

Ранее стало известно, что китайские СМИ оказались поражены подробностями подготовки США к подрыву газопроводов «Северный поток». Они считают, что мир должен переоценить роль Вашингтона в политике, поскольку его причастность к теракту стала более очевидной.