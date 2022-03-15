«Авиационный Абибас»: как теперь ремонтировать российские самолёты

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который позволяет регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты лётной годности. Изменения, внесённые в Воздушный кодекс России и ряд законодательных актов, дают право отечественным авиакомпаниям сохранить парк иностранных судов. Их можно будет эксплуатировать на внутренних линиях. Однако нерешённой остаётся проблема дальнейшего обслуживания лайнеров при отсутствии запасных частей. NEWS.ru попытался выяснить, о каких схемах может идти речь и поможет ли российским авиакомпаниям Китай.

«Машину не обслужишь»

Скандал разразился после резонансного заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. В ходе конференции по техническому обслуживанию самолётов MRO Russia & CIS он заявил, что Китай якобы уже отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям. По его словам, Россия рассматривает возможности поставки запчастей и комплектующих через другие страны, например через Турцию.

Практически сразу в Росавиации заявили, что Кудинов был не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта. Позднее СМИ сообщили, что Кудинов был уволен после своего заявления.

Между тем проблема никуда не делась. 2 марта Airbus приостановил предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратил поставлять запчасти в Россию из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделал Boeing. Подобные решения были приняты корпорациями в рамках антироссийских санкций, которые страны Запада ввели после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе.

Некоторые участники рынка уже отреагировали на возникший кризис. В частности, ранее директор авиационно-технического центра «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный заявил, что авиаперевозчик сможет выполнять рейсы, не останавливая самолёты и не разбирая их на запчасти, на протяжении ещё двух-трёх месяцев. Он заверил, что в течение этого времени «самолёты „Уральских авиалиний“ будут безопасно летать без „раздраконивания“ флота, без остановок самолётов и без „вандализма“, то есть не снимая ничего».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Прозвучавшее заявление не эмоции, а новая реальность, признал в разговоре с NEWS.ru заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

Давайте смотреть правде в глаза: мы добьём „боинги“ за несколько месяцев. Часть самолётов придётся разбирать. Условно говоря, пять летают, пять — разобраны. С такой проблемой мы сталкиваемся уже не первый раз. Вспомните SuperJet: самолёт появился, а его технического сопровождения не было. Рассказывали, что приходилось их тоже разбирать. С Ту-204 в своё время была точно такая же история, — пояснил собеседник издания.

Бывший командир воздушного судна, эксперт в сфере авиационной безопасности Александр Романов подтвердил NEWS.ru, что разбор самолётов — это полумера, временное решение. По его словам, без запасных частей даже автомобиль невозможно должным образом обслуживать. И главное, указал он, должна быть регулярность.

Это же авиация, тут нельзя рисковать, все специалисты это прекрасно понимают, — отметил Романов.

По его мнению, в отрасли основные надежды по-прежнему связывают с политическим урегулированием конфликта и снижением санкционного давления.

«Сделать копию»

Скандальное заявление чиновника из Росавиации, похоже, оказалось не просто эмоциональным, как это поначалу расценили некоторые. Юрий Сытник утверждает, что Китай ранее не поставлял и не будет поставлять нам запчасти для самолётов.

Ни Китай, ни Турция этого делать не будут. Прежде всего потому, что они всерьёз опасаются попасть под вторичные санкции Запада из-за сотрудничества с нами. Зачем им это надо?

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин также уверен, что сотрудничество Пекина с Москвой в данной сфере действительно чревато для КНР политическими рисками. Однако он не исключил, что данную нишу могут занять китайские частники, которые «будут мотивированы только прибылью».

Однако это очень опасно: барыги начнут гнать нам „авиационный Абибас“ — подделки низкого качества. А это напрямую связано с безопасностью полётов. Допустить такого сценария нельзя, иначе беды не избежать, — объяснил Жилин.

Mara Brandl/http://imagebroker.com/Global Look Press

Сейчас представители авиаотрасли вырабатывают возможные варианты дальнейшей работы на тот случай, если политического урегулирования достичь не удастся.

По оценкам заслуженного лётчика России, заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимира Попова, запасов деталей на российских складах хватит приблизительно на два-три месяца.

То есть небольшой запас прочности всё же имеется. Но вот откуда потом доставать детали, пока вопрос. Возможно, будем покупать их через третьи страны, как это происходит, например, в КНДР, Иране, Ливии, — пояснил эксперт.

Он признал, что китайским партнёрам комплектующих самим не хватает для обслуживания собственного воздушного флота. По его мнению, если КНР резко увеличит потребности, то Запад сразу поймёт, что Китай сбывает детали России, и строго накажет.



Источник в одной из авиакомпаний на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что обсуждается вариант сотрудничества с турецкой стороной — например, если последняя согласится «нарастить число отказов»:

То есть буду больше жаловаться на поломки, заказывать больше запчастей, излишки сбывать нам, — обрисовывает возможную схему собеседник NEWS.ru.

В числе других возможных вариантов он назвал бартерные отношения с Китаем, чтобы «по бумагам не проходили никакие платежи».



Впрочем, есть и более экзотические выходы из сложившейся ситуации. Так, Юрий Сытник высказал предложение «разобрать один Airbus и сделать копию, как поступают китайцы». По его мнению, это вполне возможно, если наладить собственное производство на авиазаводах в Ульяновске и Казани. Однако эксперт признал: потребуются квалифицированные инженерные кадры и, конечно же, политическая воля.