Аудиосообщение умирающего от коронавируса мужчины растрогало его сына

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Житель Айовы (США) Джон Джанкмен спустя несколько дней после смерти своего пожилого отца, с которым семья не успела попрощаться лично, получил от него голосовое сообщение.

Гарольд Джанкмен из Форт-Джорджа умер через неделю после того, как его госпитализировали с положительным тестом на коронавирус. Из-за санитарных ограничений родственники не сумели проститься с ним, передаёт Local 5 News.

Через несколько дней его сын Джон обнаружил в смартфоне голосовое сообщение от Гарольда, в котором Джанкмен-старший поблагодарил наследника за всё и сказал, что любит. Подробностей личного сообщения мужчина не раскрыл, но признался, что хранит аудиозапись и скучает по покойному.

Как писал NEWS.ru, голосовые сообщения покойной певицы Юлии Началовой, которые она отправляла своим близким, попав в больницу, войдут в документальный фильм об артистке. Отрывками из этого видео поделилась подруга и пиар-директор Началовой Анна Исаева.