АТОР спрогнозировала снижение цен на отдых на Кубани

Ограничительные меры на Кубани могут стать причиной снижения цен на отдых. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Коррекция цен в Краснодарском крае будет неизбежной вне зависимости от того, откроют Египет летом или нет, потому что там происходит серьёзное снижение бронирования в связи с изменением правил пребывания и въезда, — сказала она.

По словам Ломидзе, говорить о сохранении того объёма популярности отечественных курортов, который ожидался в августе, уже нельзя.

Об аннулировании туров на Кубань ранее говорила и глава Ростуризма Зарина Догузова. Она подтвердила, что это в основном связано с ограничениями, введёнными в регионе. В частности, с 1 июля туристы, приезжающие в Краснодарский край, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Позднее было объявлено, что справки о перенесённом заболевании также будет достаточно.

Россияне продолжают активно скупать туры на заграничные курорты с учётом непогоды на отечественных и открытия границ с такими странами, как Турция. При этом владельцы гостиниц в турецких курортных городах не только не задирают цены, а стараются придумать всевозможные акции.