Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 14:48

Астрономы сообщили, когда ждать парада планет

ИКИ РАН: кульминация парада Меркурия, Венеры и Марса ожидается вечером 21 января

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кульминация парада Меркурия, Венеры и Марса ожидается вечером 21 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Он формируется рядом с Солнцем и в такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток.

Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера в свою очередь сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа, — говорится в сообщении.

Это событие является первым из шести случаев, когда три планеты окажутся настолько близко друг к другу в течение третьего тысячелетия. Следующая подобная встреча произойдет лишь в июне 2235 года, когда планеты, которые постепенно удалятся друг от друга, снова соберутся вместе возле звезды, образуя практически прямую линию Солнце—Марс—Венера—Меркурий.

До этого сообщалось, что наступивший 2026 год будет богат на астрономические события. Первое из них произойдет уже 10 января, когда Юпитер достигнет максимальной яркости. Планету и четыре ее спутника можно будет рассмотреть в обычный бинокль. Затем, 28 января, Луна пройдет через скопление Плеяды. К середине ночи оно будет практически полностью скрыто. Завершит февраль малый парад планет 27 числа.

астрономы
Россия
планеты
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье
Российская теннисистка повторила рекорд AO спустя 19 лет
Брат бывшего сирийского лидера ушел из жизни
Астрономы сообщили, когда ждать парада планет
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.