Астрономы сообщили, когда ждать парада планет

Кульминация парада Меркурия, Венеры и Марса ожидается вечером 21 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Он формируется рядом с Солнцем и в такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток.

Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера в свою очередь сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа, — говорится в сообщении.

Это событие является первым из шести случаев, когда три планеты окажутся настолько близко друг к другу в течение третьего тысячелетия. Следующая подобная встреча произойдет лишь в июне 2235 года, когда планеты, которые постепенно удалятся друг от друга, снова соберутся вместе возле звезды, образуя практически прямую линию Солнце—Марс—Венера—Меркурий.

До этого сообщалось, что наступивший 2026 год будет богат на астрономические события. Первое из них произойдет уже 10 января, когда Юпитер достигнет максимальной яркости. Планету и четыре ее спутника можно будет рассмотреть в обычный бинокль. Затем, 28 января, Луна пройдет через скопление Плеяды. К середине ночи оно будет практически полностью скрыто. Завершит февраль малый парад планет 27 числа.