https://static.news.ru/photo/5b285c2e-2ef0-11ea-9145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наступивший 2020 год не принесёт России глобальных изменений. Они предстоят позже, в 2021 году, уверен астролог Илья Першин. Тем не менее несколько важнейших событий ближайшего он всё-таки отметил.

По его мнению, в политической жизни всё будет относительно спокойно. Возможны перестановки в правительстве, но лишь годом позже ожидается некий «разворот».

Россия в течение года поучаствует в нескольких локальных войнах, продолжится операция в Сирии, считает астролог. Российская армия будет испытывать стратегическое оружие, уточнил он.

Мировой терроризм прорвётся в Среднюю Азию, а именно — в Таджикистан.

Продолжится военный конфликт и на Украине, предупредил Першин.

В районе 10 августа возможна провокация на востоке Украины, и даже нашим войскам придётся поучаствовать. И если сама провокация закончится ничем, то шуму будет много, — приводит предсказание URA.RU.

Продолжатся массовые протесты либеральной оппозиции в Москве. Люди продолжат митинговать на проспекте Сахарова, при этом силовики будут по-прежнему применять силу, полагает Першин. При этом, по его прогнозу, власти создадут специальный орган, который попытается перехватить идеи протестующих и будет следить за коррумпированными чиновниками и депутатами.

Что касается российского шоу-бизнеса, то в нём будет практически без перемен. По крайней мере, «если [певица Алла] Пугачёва не прикажет долго жить, то никуда она не уйдёт». За три десятилетия Россия так и не создала собственную поп-культуру, пояснил Першин.

Ранее, как писал NEWS.ru, своим видением того, каким окажется 2020 год, поделился турецкий астролог Уйгур Гюра.