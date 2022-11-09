Арктически-политическое: потеснят ли военные медведей на острове Врангеля В Greenpeace раскритиковали Минприроды за разрешение строить и проводить учения в любой точке заповедника на Чукотке

Фото: ostrovwrangelya.org

Государственный заповедник «Остров Врангеля»

Минприроды вынесло на общественное обсуждение проект нового положения о государственном заповеднике «Остров Врангеля» на Чукотке. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и известен как «ясли для белого медведя». Документ устанавливает режим охраны территории, а также определяет виды использования земельных участков, в том числе устанавливает предельные параметры строительства. Примечательно, что за несколько дней проект «дизлайкнули» тысячи пользователей интернета, а поддержали единицы. Раскритиковали его и в Greenpeace, поскольку инициатива позволит проводить базирующимся на острове военным учения и строить полигоны в любой точке заповедника. В Минприроды уверяют, что объекты Минобороны не пересекаются с экосистемами и объектами, ради сохранения которых создавался заповедник. В Госдуме не исключили, что экологи работают чуть ли не в интересах США, которые якобы претендуют на остров Врангеля, но в Greenpeace эти обвинения считают несостоятельными.

Не действуют многие запреты

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов завершилось общественное обсуждение обнародованной несколько дней назад «заготовки» положения о государственном природном заповеднике «Остров Врангеля». По состоянию на утро 9 ноября за разработку Министерства природных ресурсов и экологии РФ высказались всего 10 верифицированных пользователей, а против — более 4,7 тысячи человек.

Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля»

Как следует из пояснительной записки к проекту Минприроды, документ подготовлен для «установления режима особой охраны территории заповедника, определения видов разрешённого использования земельных участков и установления предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в границах заповедника в случаях, если их разрешённое использование допускает строительство на них».

Утверждение Положения <...> будет способствовать обеспечению режима его особой охраны, эффективному управлению и осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемой природной территории, — сказано в проекте.

Однако руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин нашёл в документе ряд изъянов. Он, например, обратил внимание на то, что проект разрешает проводить взрывные работы для тушения лесных пожаров, но, по словам эколога, на острове Врангеля «лесов нет и быть не может, потому что он находится в Арктике». Но это далеко не главный момент, утверждает он.

Михаил Крейндлин подчеркнул, что проект Минприроды не запрещает проводить работы, нарушающие почвенный покров или меняющие гидрологический режим. Также документ разрешает вести капитальное строительство, передвигаться на транспорте вне дорог и водных путей общего пользования.

Если эту активность распространить на всю территорию острова, что предусматривает проект положения, это будет очень губительно для мест концентрации белых медведей и китообразных, лежбищ моржей и ареала обитания птиц, — пояснил эколог.

Он напомнил, что прежнее положение о заповеднике «Остров Врангеля» от 2001 года утратило силу ещё в 2020 году. Этот документ, по словам Крейндлина, не был зарегистрирован в Минюсте и поэтому «не совсем соответствовал законодательству».

Новое положение нужно, но в проекте, разработанном Минприроды, указано, что фактически на всей территории заповедника не действуют очень многие запреты. Плюс есть отдельные пункты, предусматривающие выделение специальных участков для нужд обороны и безопасности в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков. Это подразумевает строительство полигонов, ликвидацию боеприпасов, проведение военных учений и так далее. Любая военная активность может осуществляться абсолютно на всей территории заповедника. А это не только остров Врангеля, но и расположенный севернее его остров Геральда, а также прилегающая к ним акватория, — отметил Крейндлин в комментарии NEWS.ru.

Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля»

Эколог добавил, что хоть сейчас на острове и базируются военные, претензий к ним у Greenpeace нет, потому что их база «не сильно вредит заповеднику и занимает очень небольшую площадь». К тому же Крейндлин похвалил Минобороны за работу по вывозу с острова металлолома, оставленного там за десятилетия полярных экспедиций и других видов человеческого присутствия. Но это, по его мнению, «не значит, что им можно всё и везде».

Мы не против размещения там каких-то объектов, учитывая географическое положение острова и его значимость для безопасности страны. Но в проекте положения, который является основным документом, определяющим режим использования территории заповедника, должно быть чётко прописано, что от разного рода хозяйственной деятельности надо охранять особо ценные участки, критические для местной фауны, — добавил Крейндлин.

В Минприроды поспешили успокоить, заявив, что «правовой режим использования земельных участков, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности, распространяется на участки территории заповедника, не включающие особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник». При этом чиновники подчеркнули, что «режим особо охраняемых природных территорий не должен создавать препятствий для защиты важнейших интересов государства в области обороны и национальной безопасности». Помимо этого, в ведомстве напомнили, что военные объекты на острове Врангеля находились там ещё задолго до образования в 1976 году заповедника.

В советские времена на острове Врангеля размещались радиолокационные части, рота ПВО и запасной аэродром, но в 1992 году военная база, как отмечают в заповеднике, была закрыта. Возвратились туда люди в погонах в 2014 году с открытием базы Минобороны «Полярная звезда».

Подкоп под базу или борьба за законность?

Позицию Greenpeace раскритиковал депутат Госдумы Николай Николаев, который в прошлом созыве возглавлял комитет по природным ресурсам. Не вдаваясь в суть проекта Минприроды, парламентарий обратился к вопросам международной политики и намекнул, что критики этого документа якобы озабочены не только проблемами охраны окружающей среды.

По странному стечению обстоятельств Greenpeace поднимает эту тему на фоне появления 4 ноября в американском издании The Wall Street Journal статьи о том, что США должны забрать остров Врангеля у России, который она «удерживает» с 1924 года. Greenpeace говорит только про проект положения, где затрагивается тематика обороны и безопасности. Возникает вопрос: почему Greenpeace противоречит этому постановлению? Думаю, что не надо быть аналитиком, чтобы понимать, для чего это нужно. Это ещё раз подтверждает необходимость того, что Greenpeace в России должен быть признан нежелательной организацией, — заявил Николаев в комментарии NEWS.ru.

Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля»

Также парламентарий напомнил, что до публикации в американской прессе об острове Врангеля США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике. Согласно этой доктрине, «между внешней и внутренней политикой нет чёткой границы», а для реализации стратегии «потребуется лидерство США внутри страны и за рубежом».

Николай Николаев уже не первый год критикует международную экологическую организацию. Ещё в конце 2020 года он требовал признать российское отделение Greenpeace «нежелательной организацией», а до этого заявлял, что российские чиновники недостаточно энергично работали против этой «подрывной» структуры, не наделяя её статусом иноагента.

В свою очередь в Greenpeace заявили, что эти обвинения парламентария в их адрес основаны на «абсолютно не связанных событиях».

Мы хотим только, чтобы в заповеднике соблюдались требования российского законодательства, не допускающие на территории заповедника действия, предусмотренные проектом положения. Статью [в The Wall Street Journal] я вообще не читал. Проблему мы подняли тогда, когда был опубликован проект положения и мы его проанализировали. Для этого и проводится предусмотренная указом президента России процедура общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, — пояснил Михаил Крейндлин.

Первый арктический

Острова Врангеля и Геральд известны как крупнейший в мире район концентрации родовых берлог белых медведей. Из-за этого заповедник считается «яслями» для данного вида млекопитающих.

В жизненном цикле белых медведей в этом секторе Арктики заповедные острова играют ключевую роль, обеспечивая благоприятные условия охоты и размножения для большей части всей чукотско-аляскинской популяции вида, — сообщили в заповеднике.

Помимо белого медведя там обитают песец, росомаха, волк, сибирский лемминг, лемминг Виноградова, северный олень, овцебык, а также красная лисица, 169 видов птиц (большинство из них залётные), 31 вид пауков, 58 видов жуков, не менее 42 видов бабочек.

Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля»

Растительный мир острова Врангеля «не имеет аналогов в Арктике», отмечают в заповеднике. На сегодняшний день там выявлено 417 видов и подвидов растений, 331 вид мхов и 310 видов лишайников, что превосходит другие территории в подзоне арктической тундры.

Острова Врангеля и Геральд стали первым российским арктическим заповедником. Соответствующее постановление 23 марта 1976 года было подписано Советом министров РСФСР для государственной охраны местных природных комплексов. Позднее вокруг островов была образована пятикилометровая охранная зона.

В течение последующих лет на острове Врангеля было ликвидировано отделение оленеводческого совхоза, а также прекращён промысел песца. В 1997 году правительство РФ увеличило площадь заповедника, расширив охранную прибрежную акваторию до 12 морских миль (более 22,2 километра), а в 1999 году власти Чукотки организовали охранную зону шириной 24 морские мили.

Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля» Фото: ostrovwrangelya.org Государственный заповедник «Остров Врангеля»

Как отмечают в заповеднике, создание обширной охраняемой акватории не только обеспечило высокий природоохранный статус для большого арктического района, но и стало «существенным вкладом России в обеспечение экологического здоровья Арктики». На примере данного заповедника в стране «создана модель комплексной территориальной охраны природы Арктики, в которой островные и морские экосистемы сохраняются как единое целое».