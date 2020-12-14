Ничего личного, только бизнес: в России хотят запретить Greenpeace

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Николаев, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, требует признать российское отделение международного экологического движения Greenpeace «нежелательной организацией». Два года назад он направлял запросы в различные ведомства и полагает, что российские чиновники недостаточно энергично работают против «подрывных» структур и не наделяют их статусом «иностранного агента». Николаев ранее оправдывал скандальный закон «о вырубках лесов на Байкале» необходимостью развития транспортной инфраструктуры ради укрепления отношений России и Китая. Экологи не исключают, что атака на них может быть связана с интересами крупного капитала, наносящего вред окружающей среде. Подробности в материале NEWS.ru.

«По-другому мы не можем»

По мнению Николая Николаева, иностранные экологические структуры занимаются политической деятельностью и движения типа Greenpeace целесообразно признавать «нежелательными организациями». Данный статус сегодня в России имеют 29 объединений, в том числе одно природоохранное — «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов» (США). В случае попадания в этот список Greenpeace в России могут заблокировать его счета, а также запретить распространять информацию, в том числе через СМИ.

За деятельность «нежелательных организаций» или за сотрудничество с ними налагаются штрафы до 15 тысяч рублей для обычных граждан и до 100 тысяч рублей для юрлиц. Злостные нарушители могут стать фигурантами уголовного дела и получить до двух лет заключения.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Против международной экологической организации высказался также единоросс и член «Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ» Василий Пискарёв. На пленарном заседании Госдумы 8 января он дал понять , что, «если Greenpeace финансирует избирательную кампанию, или хочет добиться отмены каких-то законов в России, наверное, надо признавать тех, кто эти деньги использует, иноагентами». Таким образом он ответил на вопрос оппозиционного депутата Алексея Куринного, указавшего на репрессивный характер скандального закона об иноагентах, который позволит наделять этим статусом не только организации, но и частных лиц — блогеров, активистов, учёных, критикующих действия властей.

Зачем нам навязывать идеологию, которую мы не приемлем? Вот когда было голосование по конституции, вы же помните, какие были баталии относительно поправок, касающихся незыблемости понятия семьи, брака между мужчиной и женщиной. Были даже выступления отдельных больших руководителей других стран о том, что мы таким образом нарушаем права нацменьшинств (видимо, имелись в виду секс-меньшинства. — NEWS.ru), но мы по-другому не можем. Зачем нам навязывать эту идеологию? — сказал Пискарёв.

Какую «идеологию» навязывают экологи из Greenpeace, единоросс не уточнил, добавив, что «если народ требует изменений в закон — это одно дело, а если требуют граждане, которые получают за это иностранное финансирование, то люди должны понимать, что эти требования основаны на интересах другого государства».

После этого в своём Telegram-канале Николай Николаев признался , что более двух лет пытается «достучаться до разума наших ответственных чиновников» и «направлял запросы в различные правоохранительные органы, в Минюст, в Комиссию по иностранному вмешательству». Депутат уверен, что чем быстрее будет «открыто и честно» говориться «о подрывной деятельности Greenpeace, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация».

По его мнению, экологическое движение занимается «вмешательством в законотворческий процесс», «давлением на органы власти», «организацией информационных кампаний против правительства», «введением в заблуждение граждан нашей страны», «дискредитацией механизмов принятия государственных решений», а также «блокированием инвестиционных проектов и хозяйственной деятельности, осуществляемой в чётком соответствии с законодательством РФ».

Дискуссия о лесах и Байкале

В интервью NEWS.ru Николаев заявил, что с 2018 года он пытается противостоять деятельности «так называемых политических экологов». Тогда он направлял в Минюст запрос, чтобы выяснить, насколько международное экологическое движение Greenpeace, созданное в 1971 году в Канаде, подпадает под определение «иностранный агент». В ответ парламентарию сообщили, что организация не обладает признаками данного статуса (копия ответа имеется в распоряжении редакции). В качестве примера «разрушительной деятельности» Greenpeace он привёл позицию организации по передаче земель сельхозназначения лесному фонду.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Greenpeace много лет боролся за то, чтобы на сельхозземлях, которые являются основой для продовольственной безопасности каждой страны, начали выращивать леса. Скандалили, ругали наше правительство, требовали, чтобы разрешили это сделать. Я уж не знаю, кто на это отреагировал, но как мы ни сопротивлялись, вышло такое постановление. Как результат — это постановление перечеркнуло возможность правительства возвращать в оборот плодородные сельхозземли, лишило возможности государство изымать земли у недобросовестных собственников. Это приводит к тому, что в России будет меньше плодородных земель. Значит больше будем завозить продукции из-за рубежа. Более того, это постановление даёт возможность через сельхозземли легализовать любой объём незаконно заготовленной древесины. Больше будет возможностей легализовать незаконно заготовленную древесину — больше поводов критиковать нашу страну, управление лесными отношениями, а значит более обоснованным станет требование иностранных государств получать нашу древесину только с сертификатами FRC, которые стоят безумных денег и выдаются иностранными организациями. Greenpeace радуется, а мы приходим к таким печальным действиям. Николай Николаев председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

С ним не согласен директор по программам, исследованиями и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков. По его мнению, огромная площадь сельхозземель в России «уже заросла подлеском и лесами, они не используются и вероятность их использования в обозримом будущем близка к нулю, в том числе из-за неблагоприятных климатических условий».

Если бы эти земли действительно использовались для сельского хозяйства, никто бы слова не сказал. Но этого нет. Общероссийская инвентаризация сельхозземель в последнее время не проводилась, поэтому мы не можем сказать, какая доля сельскохозяйственных земель не используется. Вполне логично (в том числе для сохранения климата) — если у вас есть большие территории, то там должны расти леса. Если эти территории уже заросли — логично, чтобы лес продолжил там расти. У нас сельхозземель более чем достаточно для обеспечения если не всей планеты, то существенной её части. Просто их надо нормально эксплуатировать. Иван Блоков директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России

pixabay.com

Николай Николаев полагает, что другой пример «деструктива» от Greenpeace — это ситуация с озером Байкал, а именно, блокирование принятия постановления о разрешённых видах деятельности на озере. По его мнению «повышенные меры [ограничений на отдельные виды деятельности] приводят только к тому, что Байкал загрязняется и всё». В частности, он вспомнил ситуацию с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). В ноябре стало известно , что правительство РФ передало подряд по ликвидации отходов предприятия Федеральному экологическому оператору. Эта компания стала четвёртым по счёту подрядчиком. Ранее контракт был заключён с холдингом «Газэнергострой», к которому у местной общественности имелись вопросы, а до этого функции оператора были у дочерней структуры Внешэкономбанка — «ВЭБ Инжиниринг», а также у Росгеологии.

Вроде только правительство выбрало единственного поставщика — раз и появляются бывшие сотрудники Greenpeace и начинают блокировать решение. В результате добиваются через скандалы пересмотра решений. Ещё год на БЦБК ничего делать не будут. Это к чему приводит — надшламовые воды поступают в Байкал. Будет авария на Байкале, и тогда на международном уровне тот же самый Greenpeace первый скажет о том, что наша страна не справилась с таким уникальным объектом, — говорит Николаев.

По мнению Ивана Блокова, экологические проблемы возникли с самого начала эксплуатации БЦБК, и их должно было решать государство. Но попытка уничтожить шламы с использованием непроверенной и сомнительной, как считают экологи, технологии сжигания «может сама привести к большим проблемам».

Нам неясно, почему технологии выбирают на основании не открытого конкурса, а распоряжения правительства, назначающего единственного исполнителя? Если это касается потенциально опасных экологических проектов, то такой подход явно не должен применяться, — уверен Иван Блоков.

«Россия и Китай — как кость в горле»

Депутат-единоросс Николай Николаев, представляющий в Госдуме «байкальские» регионы, уже не раз высказывался относительно статуса озера и «вредительской» роли Greenpeace. В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2025 года строительство объектов для нужд «транспортной инфраструктуры» на особо охраняемых природных территориях, в том числе в окрестностях Байкала. «Зелёные» критиковали документ за то, что он отменяет государственную экологическую экспертизу, даёт право прокладывать магистрали и возводить объекты без дополнительных согласований, создавать проекты в ходе самого строительства. Николаев полагал, что в документе «речь идёт прежде всего о Транс-Сибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали и глобальном проекте по соединению востока и запада нашей страны». В РЖД обещали, что сплошных вырубок леса в Центральной экологической зоне Байкала при расширении пропускной способности БАМ не будет.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Единая транспортная сеть, как отмечал Николай Николаев, «это то, что делает нашу огромную страну единой», и во все времена «соединение востока и запада было одной из ключевых стратегических задач». Он напомнил, что в «2008 году Россия, Китай, Германия и другие страны «подписали соглашение о создании на базе Транссиба глобального проекта по соединению Дальнего Востока и Европы и организации сообщения Пекин-Гамбург».

Объективно, чтобы реализовать этот глобальный проект, нужно Транссиб и БАМ расширять и укреплять. Построить что-то другое, в обход Байкала или существующих экологических зон — невозможно <...> А для расширения путей нужно построить рядом с существующими другие — дополнительные. Чтобы их построить, нужно загнать туда строительную технику, поставить бытовки строителей, подвезти материалы. Но вдоль путей сейчас — лес. В законе — запрет на вырубку. Что делать? Очевидно — менять закон. При этом не навсегда, а на период реализации проекта — до 31 декабря 2024 года. И разрешать не хаотичную вырубку леса, а только там, где это непосредственно связано с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба, — писал Николаев.

Он раскритиковал экологов за то, что те «пугают людей, что теперь лес на Байкале будет вырубаться повсеместно, что великое озеро погибнет и там всё будет застроено коттеджами». По словам депутата, «при строительстве действуют жёсткие, утверждённые стандарты обустройства железных дорог», а также закон «о компенсационном лесовосстановлении», поэтому «РЖД должны будут высадить столько же леса, сколько вырубили».

Кому очень хочется, чтобы этот проект не был реализован или был реализован как можно позже? Кто равно «любит» и «желает процветания» России и Китаю? У кого Россия и Китай — как кость в горле? Правильно: американцы. А теперь смотрим, кто больше всего разжигает народный гнев против этого проекта, пытаясь остановить его, искажая информацию и умалчивая реальные факты? Greenpeace, — рассуждал Николаев.

В интервью NEWS.ru парламентарий признался, что его тревожит финансирование международной экологической организации на фоне санкций, принятых странами Запада против некоторых российских чиновников и представителей капитала.

Вдумайтесь: на протяжении нескольких лет против нашей страны работают серьёзные санкции. Есть серьёзнейшие ограничения по иностранным инвестициям, которые влили в нашу экономику деньги. А вот почему в отделение Greenpeace, которое находится в нашей стране, деньги поступают в огромном объёме из-за рубежа регулярно, без всяких санкций? У меня возникает вопрос, какие они цели ставят. Они беспокоятся о своей природе или о нашей? О своей экономике или о нашей? — задаётся вопросами Николаев.

Он уверен, что «огромные средства, которые сюда направляются, в результате деятельности этой организации приносят вред». В свою очередь Иван Блоков из Greenpeace не исключает, что реакция не его организацию со стороны некоторых российских политиков может быть связана с интересами бизнеса, не заинтересованного в ужесточении экологических норм.

У меня есть ощущение, что мы просто создаём серьёзные проблемы крупному бизнесу, а также ограничиваем проведение ряда инициатив, которые также приносят пользу именно крупному бизнесу. Например, мы выступали и будем выступать против законопроектов, которые позволят изымать территории из заповедников и национальных парков. Естественно, это не является никакой политикой. Это является попыткой сохранить наше с вами — российское — достояние, которое ряд лиц, принимающих решения, хочет использовать в коммерческих целях, — подчёркивает Блоков.

Он добавил, что «некоторым коммерсантам очень хочется использовать» немногочисленные нетронутые территории, которые представляют большую природоохранную ценность, например, для создания курортов или вырубки лесов. Также эколог указал, что в нескольких российских объектах всемирного природного наследия ЮНЕСКО «идут попытки изъять части территории». Это, по словам эколога, объекты «Вулканы Камчатки», «Западный Кавказ» и «Девственные леса Коми».

В двух случаях земли хотят изъять под развитие туристической инфраструктуры, хотя непонятно, почему туризм нельзя развивать без уничтожения или повреждения территорий из международно-признанных объектов. Это особенно ясно на примере Камчатки — там явно можно создать дополнительную инфраструктуру. Вопрос, наверное, в желании сократить затраты на это, — отмечает представитель Greenpeace.

По словам Блокова, «происходит борьба между получением прибыли в ближайшие пару лет, а потом хоть трава не расти, и сохранением этих территорий для будущих поколений».

Вот ещё пример: несколько недель назад Минприроды представил на общественные комментарии нормативный акт, который позволит в случае аварии аналогичной той, которая произошла недавно в Норильске, существенную сумму расходов возлагать на госбюджет. Это немного странный проект, можно предполагать, кому это выгодно, — продолжает Иван Блоков.

Также он обращает внимание на то, что «различными силами, в том числе отдельными депутатами, предпринимаются попытки быстро, без привлечения внимания общественности, изменить элементы природоохранного законодательства». На этом фоне «зелёные» стараются «сделать общеизвестной информацию о таких законопроектах, принятие которых может нанести вред окружающей среде».

Это может быть одним из оснований [атаки на Greenpeace]. Это не первая такая инициатива — они бывали и раньше. Нас обвиняют в том, что одна наша маленькая организация — Greenpeace (по сравнению с Госдумой, в которой заседают 450 депутатов, с тысячами помощников и огромным государственным аппаратом) мешает принимать законы и оказывает давление на парламентариев. Вы можете представить, как мы давим на депутатов, как мы им создаём сложности в работе? Если кто-то боится такой маленькой организации, если кто-то верит, что мы можем помешать работе Думы, то мне также немножко странно и боязно — в том числе за качество экологических законопроектов, — признаёт Иван Блоков.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Он выразил надежду, что «здравый смысл возобладает», добавив, что в организации «соблюдали и дальше будут соблюдать законодательство и защищать природу России», а её сотрудники продолжат «охранять природу независимо от того, останутся ли они сотрудниками Greenpeace или нет». Также он отметил, что «в тот же день, когда Николаев опубликовал свою инициативу в соцсетях, президент Путин сказал, что ему очень нужны эксперты Greenpeace», имея в виду встречу главы государства с членами СПЧ, в рамках которой у него состоялся диалог с исполнительным директором международной организации в России Сергеем Цыпленковым.

Мне кажется, что было бы правильно, если бы парламентарий свои действия и слова согласовывал с той политикой, которая у нас есть, — резюмировал Блоков.

«Нечего на зеркало пенять»

Эколог и экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь не исключил, что «кому-то не нравится» деятельность Greenpeace, представители которого говорят «только о проблемах окружающей среды». Он предполагает, что некие силы, «видимо, решили, что если „закроют всем рты“, то и экологических проблем не будет». Собеседник NEWS.ru указал на подозрительные штрихи в биографии единоросса Николаева и его нынешней деятельности.

Я хочу напомнить Николаеву старую русскую пословицу: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Потому что, к сожалению, он, будучи председателем комитета природных ресурсов, совершенно не занимается деятельностью по Усолью Сибирскому, признанному Путиным самым грязным местом России (о положении с химическими отходами в этом городе под Иркутском глава государства говорил в июле 2020 года, констатируя, что ситуация там «требует неотложных и комплексных мер». — NEWS.ru). Это место — экологический Чернобыль, которое представляет Николаев. Много проблем на Байкале, в Бурятии, река Селенга, фенольное озеро в Улан-Удэ и так далее. Это всё из тех мест, откуда [прошёл в Госдуму] господин Николаев. Для решения этих проблем у него возможности нет, а сделать так, чтобы запретить экологов — вот этим он решил поразвлекаться. Кроме того, мне странно, что председателем комитета природных ресурсов является человек с образованием Ташкентского автодорожного института (он окончил его в 1997 году. — NEWS.ru). Также он окончил православный частный университет (речь идёт о Российском православном институте святого Иоанна Богослова, учредителем которого является московская патриархия РПЦ; его будущий депутат окончил в 2014-м. — NEWS.ru). Обычно в такую контору идут, когда не уверены в качестве первого диплома. У нас есть процедура признания иностранных дипломов, и очень хотелось бы, чтобы комиссия по этике Госдумы проверила у него наличие высшего образования, а также входит ли Ташкентский автодорожный институт в список учебных заведений, чьи дипломы признаются на территории РФ. Олег Митволь бывший замруководителя Росприроднадзора бывший замруководителя Росприроднадзора

Эколог порекомендовал парламентарию «признать иноагентами граждан, которые ранее работали не менее трёх лет в иностранных организациях», если он «хочет перед выборами сделать что-то, чтобы остаться в следующем созыве».

Хочу напомнить, что Николаев проработал четыре года в английской компании The Financial Times. Не является ли Николаев проводником интересов англичан в российской Сибири? Я сомневаюсь в его патриотичных чувствах, — резюмировал Митволь.

Согласно биографическим данным, Николай Николаев является уроженцем Москвы, а не сибирских регионов, которые он представляет в Госдуме с конца 2016 года после включения в региональный список «Единой России». С 1994 по 1998 годы он работал корреспондентом в East European Insurance Report — специализированном издании The Financial Times, посвящённом страхованию в Центральной Европе и странах СНГ. В начале 2000-х трудился заместителем гендиректора Страхового акционерного общества «Россия», которое в начале 2014-го было признано банкротом. Кроме того, он имел отношение к другим коммерческим и общественным структурам. Например, к благотворительному фонду святителя Спиридона Тримифунтского, Всероссийскому союзу страховщиков, Межрегиональному природоохранному обществу и предпринимательскому объединению «Опора России», в котором являлся вице-президентом.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.