https://static.news.ru/photo/5beb7d00-baa9-11e9-8896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Жители Архангельска и Калининграда больше других тратят деньги на походы в рестораны, кафе и услуги гостиниц. А жители Вологды и Барнаула чаще других бывают в кино.

Исследование проводил холдинг «Ромир». Его специалисты проанализировали, сколько жители российских городов тратили на развлечения в процентах от общих расходов в год. Так, выяснилось, что архангелогородцы спустили на гостиницы и рестораны 6,2% от своих годовых трат. Совсем немного от них отстают калининградцы, израсходовавшие в этой сфере 6% своего годового бюджета, на третьем месте — вологжане (5,5%). Замыкают пятёрку городов, жители которых не жалеют денег на кутёж, Москва и Санкт-Петербург (5,3%).

Кроме того, оказалось, что жители Вологды, по сравнению с остальными россиянами, — киноманы. Это видно не только по тратам на походы в кино (а они составляют 2,7% от годовых расходов), но и по частоте посещения кинотеатров (в среднем 11 раз в год). Так же часто в кино бывают только жители Барнаула. Однако средний чек на кинопоказ здесь составляет 359 рублей. Для сравнения, в Вологде он достигает 897 рублей.



Следом за Вологдой по размеру трат на кино в общей структуре годовых расходов идут Москва и Санкт-Петербург. Жители столиц не жалеют на просмотр фильмов 1,7% и 1,5% от общей суммы расходов в год соответственно. И москвичи, и петербуржцы в среднем бывают в кинотеатре семь раз в год. При этом жители Первопрестольной оставляют там 945 рублей, а Северной столицы — 797 рублей.