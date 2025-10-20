Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:14

Аргентинское асадо: мой главный аргумент в мясных спорах — это блюдо нереально испортить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Впервые я попробовал асадо в гостях у друга, который научился его готовить у аргентинских шефов. Меня поразило, как простой метод медленного приготовления на углях может полностью изменить вкус знакомых кусков мяса. С тех пор это мой любимый способ собрать друзей на открытом воздухе — неспешная беседа под шипение сока на раскаленных углях.

Готовлю так: беру крупные куски мяса на кости — ребра или толстый край. Развожу угли не как для шашлыка, а равномерным слоем, и жду, пока они покроются пеплом. Мясо солю только крупной солью и выкладываю на решетку высоко над углями. Главное — не переворачивать часто, только когда сок начнет выступать на поверхности. Готовится асадо долго, от 40 минут до двух часов, в зависимости от толщины куска. Подаю прямо с решетки, нарезая острым ножом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

