Илья Яшин пожаловался на холод в камере из-за незастекленных окон Оппозиционер Яшин заявил, что в его камере холодно из-за отсутствия стекол в окнах

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Илья Яшин

Оппозиционер Илья Яшин заявил в своем Telegram-канале, что в последние недели в камере Бутырской тюрьмы, где он содержится под арестом, стоит холод. По его словам, заключенные вынуждены спать в одежде, поскольку с окон летом из-за жары сняли стекла и еще не вернули на место.

Главной проблемой последних недель был холод, потому что ещё летом на окнах поснимали стёкла. Из гуманных соображений: чтобы арестанты не страдали от жары. А в начале сентября температура ночью опустилась до пяти градусов. Камеры продувались и промерзали, а люди спали в одежде, — написал он.

Яшину предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации о действия ВС РФ под видом достоверных сообщений. Такое нарушение карается тюремным сроком от 5 до 10 лет. Причиной возбуждения уголовного дела стал прямой эфир на YouTube-канале оппозиционера о городе Буче.

Политик был арестован в середине июля. Суд изначально отправил Яшина под стражу до 12 сентября. Адвокат Яшина обещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».