Суд арестовал Илью Яшина по делу о фейках о российской армии

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин (в центре), обвиняемый в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, в Басманном районном суде Москвы

Басманный суд Москвы арестовал политика и активиста Илью Яшина по делу о распространении недостоверной информации о российской армии, передает ТАСС. Суд отправил Яшина под стражу до 12 сентября.

Басманный районный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Яшина Ильи Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, — сообщила судья Наталья Дударь.

Адвокат Яшина Михаил Бирюков пообещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».

Дело против Яшина по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти» возбудили накануне. Основанием для этого послужил прямой эфир на YouTube-канале депутата, где он высказался по поводу событий в Буче. Обвинение политику было предъявлено 13 июля. СКР просил избрать ему меру пресечения в виде ареста.

По словам адвоката Марии Эйсмонт, Яшин свою вину не признает. Оппозиционер считает дело политически мотивированным. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что оппозиционер не заслуживает возбуждения против него уголовного дела.