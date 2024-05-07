Арестованный военный из США неоднократно избивал свою девушку-россиянку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержанный во Владивостоке американский военнослужащий Гордон Блэк не первый раз нападает на свою подругу Александру, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, ранее такой инцидент уже происходил в Южной Корее, где проживала женщина.

Тогда Блэк напал на свою спутницу, но та обратилась за помощью в полицию. Ссору удалось разрешить мирно, и Александра простила своего возлюбленного.

Но в последний раз, когда Блэк, выпив лишнего, атаковал ее на кухне, она снова решила обратиться за поддержкой к правоохранительным органам. В итоге американца направили в карантинную камеру по адресу СИЗО № 1 во Владивостоке.

Его соседи по камере не говорят по-английски, но находят общий язык при помощи жестов. Блэк находится в заключении вместе с другими осужденными за кражи и хулиганство. Срок содержания в камере составляет около 10 дней, а его состояние здоровья оценили как нормальное. В ближайшее время ему предстоит встреча с адвокатом.

Ранее в МВД сообщили, что Блэк подозревается в краже денег у девушки, к которой он приехал. В краевой полиции уточнили, что заявительница находилась в отношениях с подозреваемым после знакомства с ним на территории Республики Корея, где она работала.

Девушка продолжила общаться с американцем онлайн после возвращения во Владивосток. 10 апреля гражданин США приехал к ней в гости. После ухода мужчины девушка заметила пропажу денежных средств и обратилась за помощью к правоохранителям.