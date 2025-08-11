Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Арбузный взрыв: делаем идеальный летний напиток без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Освежающий и легкий арбузный лимонад — спасение в жару. Сладость арбуза, легкая кислинка лайма и мята создают идеальный вкус. Отличный способ освежиться дома как в кафе.

Понадобится арбуз — 500 г (мякоть без косточек), спрайт — 500 мл, лайм — 1 шт., мята — по вкусу, лед — по желанию. Арбуз измельчить в блендере до однородности, процедить при необходимости. Добавить сок лайма, спрайт, мяту и лед. Перемешать и подавать сразу.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

