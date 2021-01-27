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Арбитраж Москвы начал проверку после скандала с издевательской фразой

11:51, 27 января 2021 74
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд столицы приступил к проверке после инцидента с издевательской фразой, вписанной в ряд решений инстанции «белыми чернилами».

В документах официальной электронной картотеки суда были обнаружены шесть определений судьи Екатерины Игнатовой с оскорбительной фразой, написанной белым цветом. Таким образом, данная строчка не видна в оригинальном документе, однако выделяется при копировании текста.

Определение связано с банкротством подмосковной строительной компании «Урбан Групп». Арбитражный управляющий фирмы Максим Белов попросил увольнения, но судья Игнатова оставила просьбу без движения.

В настоящее время в поиске на сайте Арбитражного суда невозможно найти соответствующие документы.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина провела встречу с жителями посёлка Харагун и извинилась перед ними за фразу про «поесть и поспать в больнице».

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