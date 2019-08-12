https://static.news.ru/photo/80174e8a-bd0a-11e9-b2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ценообразование в сфере продажи лекарственных препаратов в России могут кардинально изменить. В Госдуме предложили ввести на них фиксированную наценку.

Инициатива призвана изменить подход аптек к формированию прибыли. Сейчас она напрямую зависит от того, какие именно препараты предлагают покупателям. Дорогостоящие с высокой наценкой приносят больше всего денег, пишет « Коммерсантъ ». Фиксированная наценка, как предполагается, позволит аптекам зарабатывать на общем количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Ещё одним нововведением может стать введение запрета на эксклюзивные договоры, которые ограничивают выбор покупателя и предписывают продавать только один товар из группы препаратов с одинаковым составом.

Помимо этого, аптеки могут обязать не менее половины места на витрине отдавать российским препаратам, а продавцов могут обязать информировать покупателей о наличии дешёвых аналогов.

Ранее, как писал News.ru, россияне рассказали о сложностях с приобретением лекарств. Примерно половина людей рассказали, что испытывают трудности с их покупкой, часто — из-за нехватки денег.