Ценообразование в сфере продажи лекарственных препаратов в России могут кардинально изменить. В Госдуме предложили ввести на них фиксированную наценку.
Инициатива призвана изменить подход аптек к формированию прибыли. Сейчас она напрямую зависит от того, какие именно препараты предлагают покупателям. Дорогостоящие с высокой наценкой приносят больше всего денег, пишет «
Ещё одним нововведением может стать введение запрета на эксклюзивные договоры, которые ограничивают выбор покупателя и предписывают продавать только один товар из группы препаратов с одинаковым составом.
Помимо этого, аптеки могут обязать не менее половины места на витрине отдавать российским препаратам, а продавцов могут обязать информировать покупателей о наличии дешёвых аналогов.
Ранее, как писал News.ru, россияне рассказали о сложностях с приобретением лекарств. Примерно половина людей рассказали, что испытывают трудности с их покупкой, часто — из-за нехватки денег.