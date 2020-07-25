Анна Кузнецова попросит СКР проверить Среднеуральский женский монастырь

https://static.news.ru/photo/9e0949be-cfc1-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова собирается обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре. По данным омбудсмена, там находятся 16 несовершеннолетних.

Кузнецова рассказала, что аппарат уполномоченного выяснял подробности происходящего в монастыре с того момента, как появилась информация о случаях избиения там детей, но полученные данные были противоречивы, передаёт РИА Новости.

Мы с самого начала, когда эта ситуация стала нам известна, уточняли ситуацию. Информация была очень противоречивая. Связались с коллегой — уполномоченным по правам ребёнка в регионе. По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находятся 16 несовершеннолетних, некоторые — с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. Но сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних, — объяснила уполномоченный.

Омбудсмен добавила, что тревожные сигналы о монастыре поступали и ранее. Так, региональный детский омбудсмен уже приезжала туда с проверками, в ходе которых нарушений не было выявлено. В настоящие момент в федеральный аппарат также поступило обращение по тревожной ситуации в монастыре.

Телеведущая Ксения Собчак ранее опубликовала фильм «Монастырь особого назначения» о жизни в Среднеуральском женском монастыре. Она заявила, что во время съёмок получила многочисленные свидетельства того, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков.

Ведущая также потребовала от госорганов проверки фактов издевательств над детьми в монастыре, которым руководит опальный схиигумен Сергий.

Ранее NEWS.ru приводил рассказ одного из послушников этого монастыря. По словам молодого человека, в обители «все помешаны на сексе».