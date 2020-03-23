Телеведущая Анфиса Чехова решилась на хирургическое вмешательство из-за варикоза. Знаменитости провели лазерную операцию под наркозом.
Наркоз прошёл хорошо — обычно я дерусь с врачами, которые пытаются мне его ввести. А тут этого не случилось, операция прошла хорошо, —
цитируеттелеведущую StarHit.
По словам Чеховой, она быстро восстановилась и через несколько часов после операции продолжила управлять своими бизнес-проектами по телефону.
Как писал NEWS.ru, телеведущая опубликовала снимки своей палаты и рассказала о предоперационных процедурах. По словам звезды, в какой-то момент у неё началась паническая атака.
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