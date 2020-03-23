https://static.news.ru/photo/098856ec-6d13-11ea-bbe9-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анфиса Чехова решилась на хирургическое вмешательство из-за варикоза. Знаменитости провели лазерную операцию под наркозом.

Наркоз прошёл хорошо — обычно я дерусь с врачами, которые пытаются мне его ввести. А тут этого не случилось, операция прошла хорошо, — цитирует телеведущую StarHit.

По словам Чеховой, она быстро восстановилась и через несколько часов после операции продолжила управлять своими бизнес-проектами по телефону.

Как писал NEWS.ru, телеведущая опубликовала снимки своей палаты и рассказала о предоперационных процедурах. По словам звезды, в какой-то момент у неё началась паническая атака.