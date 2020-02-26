Совфед назначил экс-главу Калужской области Анатолия Артамонова председателем бюджетного комитета.
Должность стала вакантной в конце 2019-го после перехода его руководителя Николая Журавлёва на должность вице-спикера российского сената,
Официально Артамонов стал сенатором 14 февраля. Документ подписал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
13 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Шапшу врио руководителя Калужской области. Этим же распоряжением президент принял отставку Анатолия Артамонова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора. Должность занял Анзор Музаев. Соответствующее распоряжение вступило в силу 13 февраля 2020 года. Прежний глава ведомства Сергей Кравцов перешёл в Министерство просвещения.
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