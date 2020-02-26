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Министерству внутренних дел следует усилить контроль за безопасностью дорожного движения. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Он отметил, что за восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть. Тем не менее работа в этом направлении должна быть продолжена, подчеркнул глава государства. Необходимо шире применять...