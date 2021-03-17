Аналитики рассказали, как изменятся цены на бензин с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/31ad0d14-9727-11ea-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 1 апрелю цены на бензин в России вырастут и ситуация не изменится до лета, считают аналитики.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев рассказал изданию Life, как происходит процес ценообразования на топливо, и как властям удаётся периодически тормозить рост стоимости.

Подорожание бензина в России в лучшем случае удаётся остановить на срок от шести месяцев до двух лет. И то сначала ценам дадут подняться, а потом все начинается сначала. Так что в апреле бензин продолжит немного дорожать, — считает эксперт.

Другой аналитик уверен, что автомобилисты скоро почувствую рост цен до 3-4%. В начале следующего месяца это будет особенно заметно.

Тем не менее, есть шанс, что в 2021 году году цены должны затормозиться, полагает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Если новых кризисов и прочих проинфляционных факторов не появится, стоимость зафиксируется уже этим летом.

Эксперты ранее дали несколько советов автовладельцам, как снизить расход бензина. В том числе водителям предложили, прежде чем отправляться в путь, тщательно продумать маршрут с учётом расстояния, пробок и времени, затраченного на поездку, писал NEWS.ru.