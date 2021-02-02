Аналитики назвали уровень семейного дохода для комфортной жизни с ипотекой

https://static.news.ru/photo/88d80138-655e-11eb-95ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер дохода семьи, необходимый для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в РФ, в декабре прошлого года снизился на полпроцента по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составил 70,3 тысячи рублей. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Уровень рекомендованного семейного дохода показывает отношение ежемесячных выплат по ипотеке к ежемесячным доходам. В НБКИ исходят из того, что для заёмщика комфортным является соотношение на уровне 1/3.

Как отметил руководитель НБКИ Александр Викулин, за прошедший год средний размер рекомендованного семейного дохода не претерпел значительных изменений, а отсутствие динамики объясняется снижением процентных ставок по ипотеке в 2020 году.

Среди российских регионов самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода в декабре зафиксирован в Москве (149,8 тысячи рублей), Подмосковье (113,1 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (92,1 тысячи рублей).

Самое значительное снижение показателей (соответственно, рост доступности ипотеки) зафиксирован в Ставропольском крае (-12,9%), Нижегородской (-8,8%) и Иркутской (-8%) областях. Вырос рекомендованный семейный доход и снизилась доступность ипотеки больше всего в Хабаровском крае (+10,7%), Московской области (+8,5) и Санкт-Петербурге (+4,8).

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