Аналитик рассказал, как мошенники обойдут блокировку сим-карт

Блокировка «серых» сим-карт в России с 1 декабря почти не помешает мошенникам, заявил аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин «Царьграду». По его словам, аферисты будут использовать для звонков иные средства связи — например, IP-телефонию.

Мошенники сидят в колл-центре. Они могут звонить по IP-телефонии с братской Украины и вполне себе прекрасно себя чувствовать, — сказал Шатилин.

Он добавил, что у граждан в наличии более 10 млн незарегистрированных сим-карт, а в салонах связи есть ещё запасы. Также, по словам Шатилина, закон не запрещает одному человеку покупать любое количество номеров.

Условный студент, бомж и так далее с удовольствием оформит на себя 100–500 симок, — сообщил аналитик.

Ранее стало известно, что в России с 1 декабря может быть отключено более половины корпоративных номеров из-за несоблюдения закона о «серых» сим-картах. Финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака высказал мнение, что государству не нравится анонимность, которую дают такие номера.

Также сообщалось, что для борьбы с мошенниками в Госдуме рассматривают вопрос о досудебной блокировке их сим-карт. По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, сейчас, чтобы установить контроль за звонками мошенника и заблокировать его номер, необходимо минимум три дня.